Amasra\'da Maden Faciası 2. Yılında Anıldı

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BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen maden faciasının 2'nci yıl dönümünde hayatını kaybeden 43 madenci, mezarları başında dualarla anıldı.

Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de, eksi 320 kotunda meydana gelen patlama sonrasında 43 madenci hayatını kaybetti. Facianın 2'nci yıl dönümünde yaşamını yitiren işçiler, aileleri tarafından gözyaşlarıyla anıldı. Madenci yakınları, mezarlarına gittikleri yakınları ve faciada kaybedilen işçiler için dualar etti.

KPSS'den 2015'te aldığı puanla maden ocağına üretim işçisi olarak başlayan Murat Ergin'den geride eşi ve 2 çocuğu kaldı. Kurucaşile ilçesi Şeyhler köyündeki mezarlığa giden Murat Ergin'in 2008'te aynı ocaktan emekli olan ağabeyi Mustafa Ergin (50), gözyaşlarına boğuldu. Zamanın su gibi akıp geçtiğini söyleyen Mustafa Ergin, "Aynı dün gibi acılarımız taptaze duruyor. Bu içinizdeki yara hiçbir zaman geçmez ve dinmez. Boynumuz bükük, hayat devam ediyor. Mecburen bu acıya katlanmak zorundayız. Keşke böyle bir acı yaşanmasaydı diyoruz ama ilahi takdirin de önüne geçemiyorsun. Hayatlarını kaybeden bütün madencilerimizin mekanları cennet olsun, hepsi pırlanta gibi delikanlıydı, hepsi ekmeğinin peşindeydi. Maden ocağında herkes orada ekmeğini böler, paylaşırdı. Orada birbirine düşman olan yoktu. Ama maalesef bu patlama onları bizden koparıp aldı. Zaman su gibi akıp geçiyor, 2 yıl, 20 yıl, 200 yılda geçse de insanın içinde hasret ve burukluk hiçbir zaman dinmeyecek. Çünkü senin her şeyini paylaştığın canın kanını kaybetmek psikolojik olarak insanda çok büyü yara bırakıyor" dedi.

KUYU BAŞINDA TÖREN

43 madenci için kuyu başında da anma programı düzenlendi. Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, madenciler ve yaşamını yitiren işçilerin yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anmada, faciada ölen madenciler için dualar edildi. Tören sonunda protokol üyeleri madenci heykelinin önüne konulan 43 baretin yanına kırmızı karanfil bıraktı.

'PATLAMADAN YARALI KURTULDUM, EKMEĞİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Patlamadan yaralı olarak kurtulan ve 6 gün hastanede yattıktan sonra sağlığına kavuşup madende çalışmaya devam eden Umut Güneş (30), "Facianın ardından koskoca 2 yıl geçti, her zaman acı içerisindeyiz. Üzgünüz, keşke böyle bir şey olmasaydı. Ben de o patlamadan yaralı olarak kurtuldum. Allah bir daha acı göstermesin, yine burada çalışıyoruz. Ekmek için çoluk çocuk için buradayız. Patlamadan sonra yine burada çalışmak kolay olmuyor. Aşımız için buradayız" diye konuştu.

'BU OLAYDAN ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER OLDU'

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da "2 yıl önce bugün maalesef TTK Amasra ocağımızda patlamada 43 madencimizi kaybettik. Acımız hala büyük, bütün madencilerimizin mekanları cennet olsun. Bu olaydan sonra bizlerin de çıkaracağı dersler var, bundan sonra bu tür olayların olmaması için bizlerinde üzerine düşen görevler olduğunu gördük. Kazada yaralananlara acil şifalar ve vefat edenlerin ailelerine sabırlar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

'MADENCİLERİMİZ SADECE KÖMÜR ÇIKARMIYOR, İNSAN CANI DA KURTARIYOR'

Anma törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, göz göre göre felaketin geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Zonguldak ve Bartın maden facialarına yabancı değil, daha önce Kozlu'da 263 madenimiz, Armutçuk'ta 163 madencimiz hayatını kaybetmişti. Teknoloji geliştiği halde daha fazla tedbir alınması mümkün olduğu halde, TTK'ya her yıl işçi alarak tecrübe zincirinin devam edeceği yerde yani bu altın kurallara uyulmadığı için neticede Sayıştay raporlarının dikkate alınmasıyla adeta göz göre göre bu felaket gelmişti. Bu konuyla ilgili uyarılarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Madencilerimizin sesi olmak bizim özellikle bu bölgede yaşayan siyasetçiler için en önemli mecburiyettir. Madencilerimiz özellikle doğal afetlerde yaptığı çalışmalar hepimizin aklındadır. Madencimiz sadece kömür çıkarmak değil, doğal afetlerde can kurtaran varını yoğunu ortaya koyan bu arkadaşlarımıza minnettarız"

'2 YIL GEÇTİ ACIMIZ HALA TAZE'

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ise yargı süreçlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bundan tam 2 yıl önce Amasra ocağımızda feci bir facia ile karşılaştık. O faciada 43 madencimizi kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bu olayın yargı ve idari sonuçları var. Bizlerde Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, yargı süreçlerini yakinen takip ediyoruz. Bu işte kusuru olanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Tabi çözüm önerileri noktasında söylemlerle olmuyor, bazılarını mutlaka hayata geçirmek gerekir. Amasra ocağımızda yakın zamanda kömür üretimine geçecek. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,