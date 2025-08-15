Amasra'da Orman Yangını

BARTIN'ın Amasra ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Amasra'nın Ahatlar mevkisindeki ormanda, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgarla büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA