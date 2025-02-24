Amasra Karla Beyaza Büründü

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2015'te eklenen Bartın'ın Amasra ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bilinen ilçede, kar yağışının ardından Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman, Küçük Liman ve kalenin içinde yer alan Boztepe Mahallesi'nde kış manzaraları oluştu.
Kumsallar ve balıkçı tekneleri de beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe genelinde kar yağışıyla oluşan manzaraları, vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti.
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