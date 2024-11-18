AMASYA Bakan Kacır: Teknofest kuşağı Türk gençlerinin başarılarıyla gurur duyuyoruz - Son Dakika
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AMASYA Bakan Kacır: Teknofest kuşağı Türk gençlerinin başarılarıyla gurur duyuyoruz

AMASYA Bakan Kacır: Teknofest kuşağı Türk gençlerinin başarılarıyla gurur duyuyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat programının ardından Amasya'ya geçti.

18.11.2024 21:07  Güncelleme: 21:13
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat programının ardından Amasya'ya geçti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Gençlik Buluşması' programına katıldı. Bakan Kacır, Teknofest kuşağının Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, "Biz olmaktan çok mutlu olduğumuz yerdeyiz. Teknofest kuşağı Türk gençleri ile birlikteyiz. Teknofest kuşağı Türk gençleri bizim için çok kıymetli çünkü milli teknoloji kuşağının sahibi, öznesi sizlersiniz. Türkiye savunma sanayi, havacılıkta muazzam başarılar ortaya koydu. Bu salondaki gencecik insanlar sayesinde bu projeler hayat buldu. Türkiye önce Bilsat uydusunu, sonra Rasat uydusunu, sonra Göksu uydusunu ve nihayetinde Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te 6 metre çözünürlükle görüntü almamızı sağlayan elektro optik kamerası dahil tüm kritik alt sistemlerini de yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz imece uydusunu uzaya gönderdik. Bunun yanında Türkiye ilk yani milli haberleşme oyuncusu TÜRKSAT 6'yı bu yıl uzaya gönderdik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri Türkiye. Bütün bunlar kendi insan kaynağımızın beşeri sermayemizin ortaya koyduğu eserler arkadaşlar sizler gibi inanmış sizler gibi adanmış sizler gibi ülkesini seven sizler gibi insanlığa hizmet etme iddiasına sahip gencecik insanların ortaya koyduğu başarı hikayelerinden söz ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN UZAY EKONOMİSİNDE YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇACAK

Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştiren ve rekabet yapabilen bir ülke olabilmek adına atılan adımlarını hızlandırdıklarını ifade eden Bakan Kacır, "Daha öteye gideceğiz. İnşallah milli roket motorumuzu uzaydan ateşlediğimiz ve kendi geliştirdiğimiz uzay aracı ile aya eriştiğimiz ay misyonunu da sizler gibi Türk milletinin emeği ve gayreti ile başaracağız. Bunu yaptığımız da Türkiye, yeni bir pencere açılacak hibrit motor teknolojisini uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak uyduların yörüngeler arası hızlı transfer yapabilen uzay araçlarını üretebilen bir ülke olacaktır. Uzaya erişim daha ucuz hale geldi. Uzay araçlarının yörüngeler arasında transferini yapabilen araçları üretebilirsek Türkiye'nin uzay ekonomisinde yeni bir fırsat penceresi açacak. Uzaya insanlık yılda 600 milyar dolar harcıyor. Bunun yakında 1 trilyon dolara yükselmesi ön görülüyor" dedi.

ALPER GEZERAVCI TÜRK GENÇLERİNE ÖZGÜVEN KONUSUNDA ÖRNEK

Gençlere Alper Gezeravcı'yı örnek gösteren Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli uzay programını dünyaya duyururken bir iddiayı hedefi daha ortaya koymuştu. Bizim de bir vatandaşımızı uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi ilan etmişti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı. 2024 yılın başında uluslararası uzay istasyonuna gitti ve 19 günlük bir görevi başarı ile tamamladı. Bu görev elbette Türk bilim insanlarının hazırladıkları biyo teknoloji, tıp gibi alanlarda araştırma projelerinin en ileri düzeye çıkabilmesi adına Türk Bilim Dünyasında yeni bir sayfa açmak oldu. Ama en önemli misyonu Türk gencine kazandırdığı ve yıllarca kazandırmaya devam edeceği özgüven olacak. Biz yıllarca uzay animasyonlarına kendi bayrağımızı iliştiriyorduk. Ama Alper Gezeravcı ay yıldızlı Türk bayrağı ile birlikte bu misyonu icra etmiş oldu. Biz istiyoruz ki sizin hayalleriniz ufkun ötesine geçsin. Biz istiyoruz ki hayallerinize sınır koymayın. Sınır koymaya kalkanlara da asla izin vermeyin. Allah'ın izni ile sizin yanınızda sizin arkanızda güçlü bir Türk devletinin iradesi var. Yeter ki sizler hayallerinizin peşinden koşun. Alın teri dökün, akıl teri dökün, çaba ve gayret gösterin. Bizlerin birinci görevi sizin yanınızda olmak ve sizin önünüzü açmak" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AMASYA Bakan Kacır: Teknofest kuşağı Türk gençlerinin başarılarıyla gurur duyuyoruz - Son Dakika

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