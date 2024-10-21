Amasya Belediye Başkanı yangın sonrası hasar gören aileyi ziyaret etti

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(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Şamlar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonucu evi hasar gören aileyi ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dedi.

Geçen hafta Şamlar mahallesinde meydana gelen yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz oldu" dedi.

Yaşanan olayın ardından yaraları hep birlikte sarmak için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Sevindi şöyle konuştu:

"Yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Ailemizin ihtiyaçlarının karşılanması adına her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Yangından etkilenen aileye tekrar geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, en kısa sürede ailenin eski düzenlerine kavuşmaları için tüm imkanları seferber edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum."