Amasya Belediyesi\'nden Kadına Şiddete Karşı Mesaj

Güncel

Cübbeli\'den "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna olay yanıt

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok

Erkek çalışanlardan kadına şiddete karşı mesaj

AMASYA - Amasya'da belediye çalışanları kadına şiddetin önlenmesine dikkat çekmek amacıyla ekran karşısına geçip mesajlar verdi.

Amasya Belediyesi, farklı birimlerde görev alan erkek çalışanların 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla verdiği anlamlı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın son bölümünde ekran karşısına geçen Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Aile, sevgi ve saygıyla tam olur. Kadına şiddetin ve her türlü şiddetin karşısındayız. Amasya'mıza sevgi yakışır" ifadelerini kullandı.