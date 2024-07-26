Amasya'da 25 Bin 747 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da 25 Bin 747 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Amasya\'da 25 Bin 747 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Amasya'da yapılan operasyonda, Suluova ilçesinde bir iş yerinde 25 bin 747 doldurulmuş makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

26.07.2024 15:54
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Amasya'da 25 bin 747 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesinde M.T'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Arama yapan ekipler, 25 bin 747 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T. jandarmaya götürüldü.

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Zehra Özyol, aşurenin dayanışma ruhunu canlandırdığını söyledi.

Aşure dağıtım programına halkın ilgi gösterdiğini belirten Özyol, "Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı muharrem ayının barış ve hoşgörü getirmesini diliyorum." dedi.

Yapılan duanın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, Gümüşhacıköy Polis Merkezi Amiri Şaban Sağlam ile vatandaşlar katıldı.

Taşova

Taşova Kaymakamı İmran Demirel Şehit Himmet Aydemir, Şehit Ferhat Bolat ve Şehit Tanju Çolak'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini ziyaret eden Aydemir, sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

Demirel, burada yaptığı açıklamada, bu vatan için canlarını veren kahraman şehitlerin, emaneti olan ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Ziyarette, şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaymakam Demirel'in ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Müftü Ferhat Koçak ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Gündüz hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da 25 Bin 747 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 25 Bin 747 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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