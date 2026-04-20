Amasya\'da Bahar Şenlikleri Başladı

Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen 17. Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde başladı.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, futbol maçının başlama vuruşunu Rektör Turabi yaptı.

Rektör Turabi, yaptığı konuşmada, "Prensibimiz nedir? Ben her bahara aşık oldum. Siz de her bahara aşık oluyorsunuz. Bu aşkımızın meyvesi olarak da sizlerle birlikte bahar şenliklerini başlatmak istiyoruz. Bugün bu nedenle bir araya geldik. Pek çok spor etkinliğinin, eğlencenin, konferansın, konserin ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı dolu dolu bir programda sizlerle bu bahar tekrar aşkımızı tazelemek istiyoruz." dedi.

Açılış programının ardından üniversite bahçesinde kurulan stantlar Rektör Turabi tarafından ziyaret edildi. Turabi, öğrenci kulüplerinin çalışmalarını inceleyerek katılımcılarla sohbet etti.

Şenlikler boyunca konserler, tiyatro gösterileri, spor müsabakaları, sergiler ve akademik etkinliklerle kampüste yoğun bir program gerçekleştirilecek.