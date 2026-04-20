Amasya'da Bahar Şenlikleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Bahar Şenlikleri Başladı

Amasya\'da Bahar Şenlikleri Başladı
20.04.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Üniversitesi'nde 17. Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri açılışını gerçekleştirdi.

Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen 17. Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde başladı.

Açılışa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, futbol maçının başlama vuruşunu Rektör Turabi yaptı.

Rektör Turabi, yaptığı konuşmada, "Prensibimiz nedir? Ben her bahara aşık oldum. Siz de her bahara aşık oluyorsunuz. Bu aşkımızın meyvesi olarak da sizlerle birlikte bahar şenliklerini başlatmak istiyoruz. Bugün bu nedenle bir araya geldik. Pek çok spor etkinliğinin, eğlencenin, konferansın, konserin ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı dolu dolu bir programda sizlerle bu bahar tekrar aşkımızı tazelemek istiyoruz." dedi.

Açılış programının ardından üniversite bahçesinde kurulan stantlar Rektör Turabi tarafından ziyaret edildi. Turabi, öğrenci kulüplerinin çalışmalarını inceleyerek katılımcılarla sohbet etti.

Şenlikler boyunca konserler, tiyatro gösterileri, spor müsabakaları, sergiler ve akademik etkinliklerle kampüste yoğun bir program gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Bahar Şenlikleri, Amasya, Kültür, Güncel, Bilim, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Bahar Şenlikleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:12:00. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Bahar Şenlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.