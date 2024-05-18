Amasya'da Büyükbaş Hayvana Eziyet Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Amasya'da Büyükbaş Hayvana Eziyet Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya\'da Büyükbaş Hayvana Eziyet Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı

Amasya'da bulunan bir et entegre tesisinde kesim sırasında kaçan büyükbaş hayvana eziyet eden 5 kişi, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin tepkiye neden olması üzerine gözaltına alındı. Amasya Valiliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırımları uygulamaktadır.

18.05.2024 12:47
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Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesinin sosyal medyada yayımlanması üzerine 5 kişi gözaltına alındı.

Kentte bulunan et entegre tesisinde kesim sırasında kaçan büyükbaş hayvanı etkisiz hale getirmek isteyen ancak bu sırada hayvana eziyet eden 5 kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.

Görüntülerin tepkiye neden olması üzerine Amasya Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada kentteki et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülerin yer almasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi doğrultusunda yürütülen araştırma neticesinde şüpheliler İ.T, N.T, H.S, E.Ç. ve A.A'nın yakalandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuat doğrultusunda işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, kesim sırasında kaçan hayvanın kafasına şüphelilerin sopa ve baltayla vurduğu görülüyor.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Amasya Valiliği, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Büyükbaş Hayvana Eziyet Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Büyükbaş Hayvana Eziyet Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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