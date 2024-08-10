Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmail Şahin'in kullandığı 10 ABS 61 plakalı araç, Kızseki köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarparak devrildi.
Kazada araçtaki Şazimet (64), Akgül (39) ve Mesut Şahin (17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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