Amasya\'da İlkokul Öğrencisi Oğuz Kağan Mıkkırdı Trafik Polisi Olma Hayalini Gerçekleştirdi

AMASYA'da ilkokul öğrencisi Oğuz Kağan Mıkkırdı (6), trafik polisi olma hayali, bir günlüğüne gerçek oldu. Annesiyle birlikte davet edildiği İl Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi kıyafeti hediye edilen Oğuz Kağan, telsizden anons geçip, polis otosuna bindi.
Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Oğuz Kağan Mıkkırdı'ya öğretmeni derste, büyüyünce ne olmak istediğini sordu. Trafik polisi olmak istediğini söyleyen Mıkkırdı'yı sınıf öğretmeni, kayda aldı. Oğuz Kaan'ın videosu, annesi tarafından Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabına atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü de bu videoyu Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'a gönderdi. Kurt'un talimatıyla annesi Gülsüm Mıkkırdı ile birlikte Oğuz Kağan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Polis ekipleri Oğuz Kağan'ı trafik eğitim parkında misafir etti. Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis kıyafeti giydirilen Oğuz Kağan'a akülü arabalarla trafik eğitim parkurunda tur attırıldı. Oğuz Kaan, polis aracına binip, telsizden anons da geçti.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
Polislerin sürprizi karşısında mutlu olduğunu söyleyen Oğuz Kağan Mıkkırdı, "Hayalim trafik polisi olmaktı. Trafikçi abiler gibi polis yeleği giymek istedim. Polis amcalar da bana trafik polisi kıyafeti hediye edip giydirdi. Çok mutlu oldum, onlara teşekkür ederim" dedi.
'İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEŞEKKÜR EDERİM'
İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür eden Gülsüm Mıkkırdı, "6 yaşında bir oğlum var, 1'inci sınıfa gidiyor. Polisleri çok seviyor. İlerde hayali trafik polisi olmaktı. Öğretmeni okulda meslekler konusu işlerken oğlum, 'trafik polisi olmak' diyor. Öğretmeni de bu hayaliyle ilgili kısa bir video çekiyor. Bunun üzerine ben de videoyu emniyetin sosyal medya sayfasına attım. Sağ olsunlar kısa sürede emniyetten dönüş yapılıp Trafik Şube'ye davet edildik. Burada da oğlum Oğuz Kağan'a trafik polisi kıyafeti giydirip, trafik polisi otosuna bindirdiler. Oğlumun hayalini gerçekleştirdikleri için Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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