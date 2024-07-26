Amasya\'da Kaçak Kazı Yapan 11 Kişi Suçüstü Yakalandı

Amasya'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesi Armutlu köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, A.D, Y.K, E.Ş, A.Ç, H.K, İ.K, O.A, M.K, Ö.K, S.C. ve E.E'yi suçüstü yakaladı.
Ekipler, kazı yapıldığı sırada kullanılan yer tespit cihazı, kamera, kazma, 2 kürek, çekiç ve muhtelif kazı malzemesine el koydu.
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