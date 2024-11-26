Amasya\'da Kar Yağışı Nedeniyle 93 Köy Yolu Kapandı

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AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte üç gündür etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde 51, Gümüşhacıköy ilçesinde 19, Hamamözü ilçesinde 3, Merzifon ilçesinde 9 ve Taşova ilçesinde 11 olmak üzere toplam 93 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerde yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA