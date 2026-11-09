Amasya\'da kavşakta çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

AMASYA'da kavşakta dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Savadiye Kavşağı'nda meydana geldi. S.C. yönetimindeki 05 ADD 155 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan H.S. idaresindeki 55 ATC 966 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü takla atarak yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.