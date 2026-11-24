Amasya'da Kayrak ve Karaali köylerinde 18 kilometrelik yol asfaltlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Kayrak ve Karaali köylerinde toplam 18 kilometrelik yol, İl Özel İdaresinin 2026 Yatırım Programı kapsamında BSK asfaltla kaplandı. Köylerde daha güvenli ve konforlu ulaşım hedeflenirken ekipler yol çizgisi ve trafik levhası çalışmalarını sürdürüyor.
AMASYA (AA) – Amasya'nın Kayrak ve Karaali köylerinde toplam 18 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı.
İl Özel İdaresinin 2026 Yatırım Programı kapsamında Kayrak'ta 15,2, Karaali'de ise 3 kilometre yol bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplandı.
Ekipler, asfalt çalışmasının ardından yol çizgilerinin çizilmesi ve trafik levhalarının yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, yapılan çalışmayla köylerde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Kaynak: AA
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