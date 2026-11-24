AMASYA (AA) – Amasya'nın Kayrak ve Karaali köylerinde toplam 18 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı.

İl Özel İdaresinin 2026 Yatırım Programı kapsamında Kayrak'ta 15,2, Karaali'de ise 3 kilometre yol bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplandı.

Ekipler, asfalt çalışmasının ardından yol çizgilerinin çizilmesi ve trafik levhalarının yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, yapılan çalışmayla köylerde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamayı amaçladıklarını belirtti.