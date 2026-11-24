Amasya'da kişi ve köpekle motosiklet süren sürücü kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı kişi ve köpekle trafikte ilerlerken başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 20 Kasım'da Ellibeşevler Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde motosiklette sürücüyle birlikte 2 kişi ve 1 köpek olduğu görüldü.
AMASYA'da bir motosiklet sürücüsünün arkasına aldığı kişi ve köpekle trafikte ilerlediği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, 20 Kasım'da Ellibeşevler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı bir kişi ve köpekle trafikte ilerledi. Motosiklette sürücüyle birlikte 2 kişinin ve 1 köpeğin bulunduğu tehlikeli yolculuk, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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