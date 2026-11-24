AMASYA'da bir motosiklet sürücüsünün arkasına aldığı kişi ve köpekle trafikte ilerlediği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 20 Kasım'da Ellibeşevler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı bir kişi ve köpekle trafikte ilerledi. Motosiklette sürücüyle birlikte 2 kişinin ve 1 köpeğin bulunduğu tehlikeli yolculuk, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.