Amasya'da motosikletle bisikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hacılar Meydanı Mahallesi'nde Oğuz Y. (17) yönetimindeki 05 ACP 238 plakalı motosiklet, Fatih C'nin (47) kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaranan sürücüler, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayıtlarda motosikletle bisikletin çarpışması ve sürücülerin savrulması yer alıyor.
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