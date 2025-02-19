Amasya'da Okul Güvenliği Toplantısı

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Amasya'da çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin ele alındığı, "Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu Toplantısı", Vali Önder Bakan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, protokoller doğrultusunda okullarda yürütülen güvenlik önlemleri ve karşılaşılan zorluklar masaya yatırıldı.

Toplantıda, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunması, okul içinde ve çevresindeki güvenlik tedbirleri, bağımlılıkla mücadele, okul servis araçlarının denetimi, okul sağlığı gibi konular ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile ilgili kurum temsilcileri, okul yöneticileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.