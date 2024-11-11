Amasya'da Otomobil Devrildi, 4 Yaralı - Son Dakika
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Amasya'da Otomobil Devrildi, 4 Yaralı

Amasya\'da Otomobil Devrildi, 4 Yaralı

Amasya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve 3 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

11.11.2024 14:18
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Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

U.F.K. idaresindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Otomobil Devrildi, 4 Yaralı - Son Dakika

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