Amasya Merzifon'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Amasya Merzifon'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Amasya Merzifon\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, H.T. idaresindeki bir motosiklet ile T.Ö. yönetimindeki bir otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

19.03.2024 11:59  Güncelleme: 12:00
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

H.T. idaresindeki 05 ADG 306 plakalı motosiklet, Harmanlar Mahallesi'nde T.Ö. yönetimindeki 06 BNG 290 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Merzifon'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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