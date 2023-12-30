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Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde park halindeyken çıkan yangında, 16 YP 008 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta bulunan bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Amasya\'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
30.12.2023 - 16:21,
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde park halindeki 16 YP 008 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın esnasında araçta bulunan ve dumandan etkilenen S.S, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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