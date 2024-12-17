Amasya\'da \'Şehzadeler Şehri Okuyor\' Etkinliği

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Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Şehzadeler Şehri Okuyor" projesi kapsamında, Atatürk Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

"Karakteri Anlatma ve Karaktere Bürünme" etkinliğinde, öğrenciler kitap karakterlerinin kıyafetlerini giyerek, kitapları anlattı.

Etkinliğe Amasya Valisi Önder Bakan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül de katıldı.

Vali Bakan etkinlikte emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile birlikte sınıfı ziyaret etti.