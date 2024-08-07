Amasya\'da Yabancı Plakalı Tırda Gümrük Kaçağı Alkollü İçki Bulundu

Amasya'da yabancı plakalı bir tırın kupa bölümünde bulunan 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içkiye el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşhacıköy ilçe girişinde Gürcistan uyruklu D.T'nin kullandığı tırı durdurdu.
Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu aramada çeşitli markalarda 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içki tespit edilerek el konulurken, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
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