Amasya\'da Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü

AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbey köyünde Hicret Başaran'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.