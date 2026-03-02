Amasya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama

Amasya\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama
02.03.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik Amasya'da düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı.

AMASYA'da yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat'ta Amasya merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kilis ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka ve varlık hesapları temin ederek suçtan gelir elde ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 ata altın, 17 cep telefonu, 7 SIM kart, 3 bilgisayar kasası, 4 dizüstü bilgisayar, 7 USB bellek, 1 banka kartı ile 108 sayfa kripto cüzdan ID belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Amasya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:33:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Amasya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.