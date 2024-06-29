Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri: Balık tutanlar 'zehirli olabilir' sözleriyle uyarıldı - Son Dakika
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Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri: Balık tutanlar 'zehirli olabilir' sözleriyle uyarıldı

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte çok sayıda balık kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar balıkları tutmaya çalışırken zabıta ekipleri onları 'Balıklar zehirli olabilir' diyerek uyardı. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

29.06.2024 14:35
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Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri: Balık tutanlar 'zehirli olabilir' sözleriyle uyarıldı

AMASYA - Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Hareketsiz ya da çırpınan balıklar görenleri üzdü. Bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balıkları tutmaya çalıştı. Zabıta ekipleri o vatandaşları "Balıklar zehirli olabilir" sözleriyle uyardı.

Bölgedeki kuraklığın etkileriyle su seviyesinin dip yaptığı Yeşilırmak'ta sabah saatlerinden itibaren balıkların kıyıya vurarak öldüğü görüldü. Bazı vatandaşlar çırpınan balıkları oltalarıyla tutmaya çalıştı.

"İnsan kursağına gidecek"

Görüntülerin yayıldığı sosyal medyadan kendilerine yöneltilen eleştirilere tepki gösterip balık ölümlerinin nedenlerinin araştırılmasını isteyen bir vatandaş, "Balıkları tuttuk. İnsan kursağına gidecek. 8 senedir tutup yiyorum. Allah'ıma çok şükür. Hiçbir şey olmadı" dedi.

"Zehirli olsaydı Amasya'nın yarısı ölürdü"

Diğer bir vatandaş ise "Bu durum her sene oluyor. Irmak balık akıyor. Balıklar zehirli değil. Zehirli olsaydı Amasya'nın yarısı ölürdü" diye konuştu.

Yaşayan balıkları tutup sulara atan Ahmet Can isimli vatandaş da "Balıkların öldüğünü görünce buraya geldim. Yaşamaları için hepsini tutup suya attım" şeklinde konuştu.

Pirinççi Mahallesi'nde balıkları kıyıya vurduğu alana şerit çeken zabıta ekipleri "Balıklar zehirli olabilir" sözleriyle uyardıkları vatandaşları uzaklaştırdı. Balıklardan ve sudan numuneler alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlilerinin balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri: Balık tutanlar 'zehirli olabilir' sözleriyle uyarıldı - Son Dakika

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