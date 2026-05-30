Amasya'da Yolcu Otobüsü Yandı

Amasya'da park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde park halindeki 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
