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Amasya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan yolcu otobüsü aramasında, B.Y. isimli şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Amasya\'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
08.01.2024 - 17:59,
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Merzifon- Çorum kara yolunda yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yolculardan B.Y'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 395 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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