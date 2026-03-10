Amasya Dernekler Federasyonu Başkanı Turan Sayar, Hamamözü Kaymakam Ertuğrul Arslan'ı ziyaret etti.
İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Amasya Günleri programına ilişkin istişarede bulunmak üzere Sayar ve beraberindekiler, Kaymakam Arslan'a ziyarette bulundu.
Ziyarette, Amasya'nın kültürel değerlerinin tanıtılması, hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesi ve düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin değerlendirme gerçekleştirildi.
Amasya Dernekler Federasyonu Kaymakamı Ziyarette Bulundu
