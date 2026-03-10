Amasya Dernekler Federasyonu Kaymakamı Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Amasya Dernekler Federasyonu Kaymakamı Ziyarette Bulundu

Amasya Dernekler Federasyonu Kaymakamı Ziyarette Bulundu
10.03.2026 10:11
Amasya Dernekler Federasyonu Başkanı Sayar, Kaymakam Arslan'ı ziyaret ederek Amasya Günleri'ni görüştü.

Amasya Dernekler Federasyonu Başkanı Turan Sayar, Hamamözü Kaymakam Ertuğrul Arslan'ı ziyaret etti.

İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Amasya Günleri programına ilişkin istişarede bulunmak üzere Sayar ve beraberindekiler, Kaymakam Arslan'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, Amasya'nın kültürel değerlerinin tanıtılması, hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesi ve düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin değerlendirme gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

