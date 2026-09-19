Amasya Göynücek\'te Mevlid-i Nebi Haftası\'nda Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak anlatıldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde "Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak" konferansı gerçekleştirildi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Göynücek İlçe Halk Kütüphanesi'nde "Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak" konulu konferans verdi.

Konferansta Hz. Muhammed'in örnek ahlakı ile insanın yaratılışından gelen ve hayata rehberlik eden karakter özellikleri dile getirildi.

Yavuz, programın hazırlanmasında emeği geçen Göynücek İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Programa Göynücek İlçe Müftüsü İsmail Hakkı Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bayram Rıdvan Dikici, Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Şahin Atılgan ile vatandaşlar katıldı.