Amasya Gümüşhacıköy'de motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Amasya Gümüşhacıköy'de motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı

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Amasya Gümüşhacıköy\'de motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan inceleme ve takip sonucunda motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen C.K, Ö.K. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
GümüşhacıköyMotosikletGüvenlik3. SayfaAmasyaGüncelSuçSon Dakika

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