Amasya Kurşunlu Mahallesi\'nde 2 katlı evde çıkan yangında evin bir bölümü hasar gördü

Amasya Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı evde çıkan yangında evin bir bölümü hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı bir evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evin bir bölümünde hasara yol açtı.
Amasya'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurşunlu Mahallesi'nde M.Y'ye air 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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