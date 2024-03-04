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Amasya'nın şarkıcı bıçakçısı: Bıçakları keskinleştiriyor, kulakların pasını siliyor

AMASYA - Amasya'da yaşayan bıçakçı Nurettin Karademir'in dükkanına gelenler bıçaklarını biletirken şarkılar dinleyip oynama fırsatı da buluyor. Bıçakları keskinleştiren müzisyen usta, istek üzerine çaldığı eğlenceli şarkılarıyla kulakların pasını da siliyor. Müşteriler "Bu bıçakçı bambaşka" diyor.

68 yaşındaki şarkıcı, Gümüşlü Mahallesi'ndeki işyerine gelenlere diledikleri an konser veriyor. İstek üzerine ses sistemini açan Nurettin Karademir, bıçakları bilerken bekleyen müşterilerine şarkılar dinletiyor. Bıçakları keskinleştirdikten sonra mikrofonu eline alan tecrübeli usta repertuvarındaki eserleri peş peşe seslendiriyor. Müşteriler ise daha önce hiçbir bıçakçıda rastlamadıkları bu anların keyfini eğlenip oynayarak çıkartıyor.

"Müzikle bıçakları dans ettiriyorum"

Amasya Belediyesi Konservatuarı sanatçısı olan 'Minik Kuş' lakaplı Karademir, "Müzikle bıçakları dans ettiriyorum. Müşterilerimin isteği üzerine şarkılar seslendiriyorum. Benim müziğimde, bilediğim bıçaklarım da 10 numaradır" dedi.

"Bu bıçakçı bambaşka"

Evli ve 3 çocuk babası Karademir'i dinlemeye gelen müşterilerinden Nehir Gizem Keten de, "Bu bıçakçı bambaşka. Çünkü burada müzik, eğlence, hayat var" diye konuştu.

Şarkılar dinleyip oynayan müşteri Lütfi Kol ise bilettiği bıçakların çok keskin olduğunu söyledi.