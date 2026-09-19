Amasya Suluova\'da Kaymakam Gürçam ve Başkan Uzun Gaziler Günü\'nde çelenk sundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı önündeki törende Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rıfat Uzun Atatürk büstüne çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Jandarma Teğmen Kaan Sert ile Gazi Bahri Şahin tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi.