Amasya Taşova'da itfaiye ekipleri sirenli turla İtfaiye Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Amasya Taşova'da itfaiye ekipleri sirenli turla İtfaiye Haftası'nı kutladı

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Amasya Taşova\'da itfaiye ekipleri sirenli turla İtfaiye Haftası\'nı kutladı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye ekipleri sirenler eşliğinde araçlarla ilçe merkezinde tur attı. Turun ardından personel, Belediye Başkanı Ömer Özalp'i ziyaret etti; Özalp itfaiyecilerin afet ve acil durumlarda hayati rol üstlendiğini belirterek teşekkür etti.

AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiye Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, sirenler eşliğinde itfaiye araçlarıyla ilçe merkezinde şehir turu attı. Renkli görüntülerin oluştuğu şehir turunun ardından itfaiye personeli, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Özalp, itfaiye teşkilatının her türlü afet ve acil durumda hayati bir rol üstlendiğini vurguladı.

İtfaiyecilerin can ve mal güvenliğinin korunması için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını ifade eden Özalp, şunları kaydetti:

"İtfaiyecilerimiz yangın, sel, deprem, trafik kazası ve akla gelebilecek her türlü afet ve felakette kendi canlarını hiçe sayarak insanların canını, malını, doğayı ve hayvanları korumak için gece gündüz görev başında olan kahramanlardır. Gece gündüz demeden can ve mal güvenliğimiz için fedakarca görev yapan tüm itfaiye personelimize emekleri, cesaretleri ve özverileri için teşekkür ediyor, İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Ziyaret, Başkan Özalp'in itfaiye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya Taşova'da itfaiye ekipleri sirenli turla İtfaiye Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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