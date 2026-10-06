Amasya Taşova'da Kaymakam Bayram, Alpaslan Ortaokulu'nda öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
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Amasya Taşova'da Kaymakam Bayram, Alpaslan Ortaokulu'nda öğrencilerle sohbet etti

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Amasya Taşova\'da Kaymakam Bayram, Alpaslan Ortaokulu\'nda öğrencilerle sohbet etti
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Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Alpaslan Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Okul Müdürü Doğukan Celaloğlu'ndan eğitim faaliyetleri ve okulun durumu hakkında bilgi alan Bayram, eğitim ortamlarının sürekli geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

AMASYA(AA) – Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Alpaslan Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bayram, öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Doğukan Celaloğlu'ndan okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, yapılan çalışmalar ve okulun genel durumu hakkında bilgi alan Bayram, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Kaymakam Bayram, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için eğitim ortamlarının sürekli geliştirilmesi gerektiğini söyledi

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya Taşova'da Kaymakam Bayram, Alpaslan Ortaokulu'nda öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
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