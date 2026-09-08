Amasya Taşova\'da su kanalı inşaatına düşen G.Y. yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde su kanalı inşaatına düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yapımı devam eden su kanalına bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Su kanalı inşaatına düşen G.Y, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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