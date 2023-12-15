 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Amasya Üniversitesi'nde Aşık Veysel konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya Üniversitesi'nde Aşık Veysel konferansı düzenlendi

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen konferansta, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Aşık Veysel'in hayatı ve müzik kariyeri hakkında konuştu. Konferans sonrası Aşık Veysel türkülerinden oluşan bir mini konser düzenlendi.

Amasya Üniversitesi\'nde Aşık Veysel konferansı düzenlendi
15.12.2023 - 15:13,
Abone Ol

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, "Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Aşık Veysel" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversitenin İpekköy Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki konuşmacı olarak katıldı.

Bekki, "Veysel olmak, radyoda türkü söyleyen ilk gelenek temsilcisi olmanın yanında ilk defa plağa türkü okumak şerefine de sahip olabilmektir. Köy enstitülerinde bir yandan saz öğretmenliği yaparken, diğer taraftan enstitülerde öğrendiklerini köyünde uygulayıp örnek bir bahçe oluşturabilmektir Veysel olmak." ifadelerini kullandı.

Konferans sonrası müzik öğretmeni Mustafa Yeni tarafından Aşık Veysel türkülerinden oluşan mini konser verildi.

Etkinlik, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç tarafından, Bekki ve Yeni'ye teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Necip Fazıl Kısakürek, Edebiyat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Üniversitesi'nde Aşık Veysel konferansı düzenlendi - Son Dakika


15:00
Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Son Dakika
15:00 Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
14:04 Yer: Siverek! Yol kenarına yavru aslan bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya Üniversitesi'nde Aşık Veysel konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement