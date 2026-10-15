Amasya Valisi Bakan, U15 Balkan ikincisi güreşçi Kuzucu'ya hediye takdim etti - Son Dakika
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Amasya Valisi Bakan, U15 Balkan ikincisi güreşçi Kuzucu'ya hediye takdim etti

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Amasya Valisi Bakan, U15 Balkan ikincisi güreşçi Kuzucu\'ya hediye takdim etti
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Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Amasyalı milli güreşçi Bilal Arda Kuzucu, Vali Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette antrenörleri de eşlik etti; Vali Bakan, Kuzucu'yu ve teknik ekibini tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Amasyalı milli güreşçi Bilal Arda Kuzucu, Vali Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Şampiyonada gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran Kuzucu'ya, ziyareti sırasında antrenörleri de eşlik etti.

Kabulde milli sporcuyla bir süre sohbet ederek elde ettiği başarı hakkında bilgi alan Vali Bakan, genç güreşçiyi ve teknik ekibini tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Vali Bakan, başarılarının devamını dilediği Kuzucu'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA
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