Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova'da kadın kooperatifini ziyaret etti - Son Dakika
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Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova'da kadın kooperatifini ziyaret etti

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova\'da kadın kooperatifini ziyaret etti
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Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde faaliyet gösteren Hünerli Eller Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatifte kadınların ürettiği katma değerli ürünleri inceleyen Bakan, "Daha fazla üretim, daha fazla satış" hedefiyle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını önemsediklerini belirtti.

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde faaliyet gösteren Hünerli Eller Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Kooperatifte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan, Taşova'da üretilen sebze ve meyvelerin hijyenik ortamda işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kooperatifte kadınların emekleriyle önemli çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Bakan, kadın kooperatiflerinin aile ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra kadınların sosyal hayata katılımı açısından da önemli olduğunu söyledi.

Amasya genelinde faaliyet gösteren kooperatifleri bir araya getirerek üretim ve satış imkanlarını artırmayı hedeflediklerini anlatan Bakan, "Taşova ilçemizde üretilen ürünlerin satışının yapılması ve hanımefendilerin evlerine, bütçelerine daha fazla katkı sağlayabilmeleri açısından Amasya'da daha ekonomik olarak iş üreten kooperatiflerimizle bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Daha fazla üretim, daha fazla satış yaparak hem üretim yapan hem de satış yapan arkadaşlarımızın bir arada ortak çalışma kültürünü oluşturarak daha yukarıya çıkmalarını arzu ediyoruz. Buradaki gördüğüm atmosferden çok memnun oldum, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kadınların kooperatif çatısı altında birlikte üretim yapmasının önemine değinen Bakan, "Hanımefendilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri çok kıymetli yerlerden bir tanesi. Birbirleriyle beraber çalışıyorlar, birlikte olma kültürünü oluşturuyorlar. Aslında hem bir sosyalleşme alanı hem de aile ekonomisine katkı sağlama alanı olarak görebiliriz. Ben burada mutlaka birlikte olmalarını ve diğer alanlarda da birlikte iş üretmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Vali Bakan'a ziyaretinde Taşova Kaymakamı Turan Bayram eşlik etti.

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Kaynak: AA

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