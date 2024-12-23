Ambarlı Limanı'nda Yan Yatan Geminin Kurtarma Çalışmaları

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Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılırken yan yatan kuru yük gemisini kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Limanda gece saat 04.00 sıralarında Komor Adası bandıralı AMNAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı.

Gemide görevli 15 kişilik mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıktı.

Yan yatan gemideki konteynerlerden bazıları denize düşerken, geminin etrafı yüzer bariyerle çevrilerek, deniz kirliliği riski kontrol altına alındı.

Liman başkanlığı koordinasyonunda, denize düşen konteynerlerin çıkarılması ve yan yatan geminin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.