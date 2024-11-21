Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ambulansın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
E.Ö. idaresindeki 48 AG 564 plakalı ambulans, Seydikemer- Kaş kara yolu Çaykenarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Karaören'e (50) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Karaören'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi için Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ambulans sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ambulans Çarpması: 50 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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