Ambulans Helikopter Kazası İncelemeleri Sürüyor

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1) KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME YAPTI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarparak düşen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği ambulans helikopterin enkazında kaza kırım ekibi inceleme yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 5 kişilik kaza kırım ekibi, enkazda inceleme yaptı. Çalışmalara, olay yeri inceleme ekipleri de destek verdi.

Havanın kararması nedeniyle çevreye yerleştirilen projektörler yardımıyla çalışma gerçekleştirildi.

Yağıştan zarar görmemesi için örtülen enkaz açılarak fotoğraflandı. Ekipler, enkazın çevreye dağılan parçalarını da tek tek inceledi.

Görüntü dökümü

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Kaza kırım ekibinin inceleme yapması

HABER: Cavit AKGÜN/ MUĞLA -

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2) PUSU KURUP, ESKİ EŞİNİ 13 YERİNDEN BIÇAKLA YARALADI; SALDIRI ANI KAMERADA

Aksaray'da evin önünde pusu kuran Gürsel G.'nin (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i vücudunun 13 yerinden bıçakladığı saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde saldırgan Gürsel G.'nin kaçması kanlar içinde yerde kalan Şen'in de ayağa kalkıp yardım istemesi yer alıyor.