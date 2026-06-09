Maltepe'de hasta taşıyan ambulans Başıbüyük Yolu Caddesine geldiğinde trafik sıkıştı. Trafik yoğunluğu nedeniyle sirenlerini çalmaya başlayan ambulans sürücülerden yol istedi. Ambulansın sıkışan trafikte ilerleyemediğini gören sürücüler ise, fermuar yöntemini uygulayarak sağa ve sola geçerek ambulansa yol verdi. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ambulansa Fermuar Yöntemiyle Yol Verildi - Son Dakika
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