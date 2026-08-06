Ambulansta Doğum: Sağlık Ekipleri Başarılı Müdahale

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hastaneye götürülen hamile kadın, doğum sancılarının şiddetlenmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bamyasuyu Mahallesi'nden ambulansla alınan Samera Aslan'ın doğum sancıları, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sırasında arttı.

Ambulansta görev yapan paramedikler Salih Kartal ile Gülan Akın, doğumu güvenli şekilde gerçekleştirerek erkek bebeğin dünyaya gelmesini sağladı.

Doğumun ardından hastaneye ulaştırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin sadece acil sağlık hizmeti sunmadığını, hayatın en kritik ve en özel anlarında da büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.

Başarılı müdahaleleri dolayısıyla sağlık personelini tebrik eden Berk, anne ve bebeğine sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.