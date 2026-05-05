Amedspor Kutlamasında Silah İddiaları Aydınlatıldı
Amedspor Kutlamasında Silah İddiaları Aydınlatıldı

05.05.2026 20:52
Diyarbakır'da Amedspor kutlamalarında uzun namlulu silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda "uzun namlulu silah kullanıldığı" iddialarıyla ilgili, "Görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Amed Sportif Faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalarda uzun namlulu silahların kullandığı iddiaları yer aldı.

İddialara yönelik Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde görüntüde iddia edilen uzun namlulu silahın gerçek silah olmadığının anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "02.05.2026 günü, Amed Sportif Faaliyetler'in TFF Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle ilimiz genelinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler üzerine çalışma başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde, kamuoyunda da tepki çeken, bir araçtan sarkan ve yüzünü kapatan bir şahsın elinde uzun namlulu silah bulunduğu izlenimi veren görüntüler tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde, görüntülerde yer alan aracın ruhsat sahibi ile görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

