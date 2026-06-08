Amerikan İstisnacılığına İnanmıyorlar - Son Dakika
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Amerikan İstisnacılığına İnanmıyorlar

08.06.2026 14:10
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ABD'de yapılan ankette, Amerikalıların çoğu ülkesine yönelik istisnacılık inancını kaybetti.

ABD'de yapılan ankette Amerikalıların büyük bölümünün, ülkelerini tarihsel siyasi ve ekonomik özellikleri dolayısıyla diğerlerinden farklı, daha özel ve küresel ölçekte üstün şekilde konumlandıran "Amerikan istisnacılığı" fikrini artık paylaşmadığı ortaya çıktı.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette Amerikalıların, ülkelerinin geleceği konusunda endişe duydukları tespit edildi.

Katılımcıların yalnızca yaklaşık dörtte biri, ABD'nin dünyadaki tüm ülkelerden üstün olduğunu belirtti, yüzde 44'ü ise "diğer bazı ülkelerle birlikte dünyanın en büyüklerinden biri" olarak değerlendirdi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30'u ise ABD'den daha iyi ülkelerin bulunduğunu ifade etti. Bu oran, 2016'da yapılan benzer ankette yüzde 19 seviyesindeydi.

Genç ABD'liler arasında ülkenin yönetim sistemine güven azalıyor

Ankete göre özellikle genç ABD'liler arasında ülkenin yönetim sistemine güven azalıyor.

30 yaş altındaki katılımcıların yüzde 44'ü, başka ülkelerin ABD'den daha iyi olduğunu düşünürken 60 yaş üstünde ise bu oran yüzde 22 olarak ölçüldü.

Anket, ayrıca "Amerikan rüyası" olarak bilinen, sıkı çalışmanın başarı getireceği düşüncesine ilişkin inancın da zayıfladığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 51'i "Amerikan rüyasının" geçmişte geçerli olduğunu ancak artık işlemediğini belirtti.

Ankette, Cumhuriyetçilerin Demokratlara kıyasla ABD'yi daha fazla "istisnai" gördüğü belirlendi. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı, ABD'nin tüm ülkelerden üstün olduğunu belirtirken Demokratlarda ise bu oran yüzde 7 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikan İstisnacılığına İnanmıyorlar - Son Dakika

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