Amor: Terörizmle Birlikte Mücadele Zorunlu

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Dün İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında gerçekleşen saldırı, cihatçı terörizmin hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir tehdit olmayı sürdürdüğünün çarpıcı bir hatırlatıcısıdır" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, dün İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında gerçekleşen saldırı, cihatçı terörizmin hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir tehdit olmayı sürdürdüğünün çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Diplomatik misyonun ve kamu güvenliğinin korunmasında gösterdikleri hızlı aksiyondan dolayı Türk yetkililerle dayanışma içindeyim."