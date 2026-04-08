Amor: Terörizmle Birlikte Mücadele Zorunlu

08.04.2026 13:20
Avrupa Parlamentosu raportörü Amor, İstanbul'daki saldırının cihatçı terörizmin tehlikesini vurguladığını belirtti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, dün İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında gerçekleşen saldırı, cihatçı terörizmin hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir tehdit olmayı sürdürdüğünün çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Diplomatik misyonun ve kamu güvenliğinin korunmasında gösterdikleri hızlı aksiyondan dolayı Türk yetkililerle dayanışma içindeyim."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

