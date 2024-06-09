Ampute Futbol Milli Takımı Üst Üste 3. Kez Şampiyon - Son Dakika
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Ampute Futbol Milli Takımı Üst Üste 3. Kez Şampiyon

Ampute Futbol Milli Takımı Üst Üste 3. Kez Şampiyon

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste 3. kez şampiyon olmalarının tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da yapılan 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Milli takım, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Türkiye'ye dönüyor.

09.06.2024 16:53
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Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası üst üste 3'üncü kez şampiyon olmalarına ilişkin "tarif edilemez bir duygu yaşadıklarını" söyledi.

Fransa'da yapılan 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Türkiye'ye dönüyor.

Cenevre'den Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla Türkiye'ye dönecek milli takımın teknik direktörü İsmail Temiz, uçuş önrcesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kazandıkları başarı nedeniyle "tarif edilemez bir duygu yaşadıklarını" dile getiren Temiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımız, bakan yardımcılarımız, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve yardımcılarının büyük emekleri var. Her zaman her daim yanımızda olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'un da çok büyük destekleri ve emekleri var." dedi.

Manevi olarak ailelerinin de hiçbir zaman desteklerini esirgemediğini anlatan Temiz, "Bu kupa mazlumların yanında olan Türk milletine hediye olsun." dedi.

Türk halkının ampute futbolunu izlemeye devam etmesini isteyen Temiz, "Biz onları her zaman sevindirmeye devam edeceğiz ve kupalarla yüzlerini güldüreceğiz." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edeceğine dikkati çeken Temiz, "Biz başardık, siz de başarabilirsiniz. Desteğimiz hep sizinle, yüreğimiz hep sizinle." diye konuştu.

Takım kaptanı Rahmi Özcan da kendilerine gösterilen ilgi ve alaka nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade etti.

Özcan, THY'nın tüm takıma "business sınıfta" yer ayırarak jest yaptığını ve bundan dolayı müteşekkir olduklarını kaydetti.

THY Cenevre Müdürlüğü yetkilileri, uçuş öncesi Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına çiçek takdim ederek şampiyonluklarını kutladı.

Kaynak: AA

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