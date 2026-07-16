Amsterdam'da 15 Temmuz Anma Programı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Numan Telci, Hollanda'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk toplumunun önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Yazgan, "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim Zafer Bizim" panelinin ardından düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bir arada mücadele etmenin ve toplumun içindeki kötü huylu yapıları temizlemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türk toplumunu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede zafiyet göstermemesi ve bu mücadeleyi ciddiyetle sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Yazgan, "Bu ihanet şebekesinin hayatımızdan tamamıyla çıkması için yapılanları ve yaşanan problemleri sürekli hatırlamamız gerekir. Bu, bu ülkenin ve milletin yakasına yapışmış bir bakteridir, zehirli bir yapıdır, bir kanserdir." dedi.

"15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimi yapıldı

Anma programında, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ve o gece yaşananların anlatıldığı "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimi de yapıldı.